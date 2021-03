Gesetz für mehr Migranten in Verwaltung auf dem Weg

Der Berliner Senat will den Anteil von Menschen mit ausländischen Wurzeln im öffentlichen Dienst erhöhen und hat dazu am Dienstag ein Gesetz auf den Weg gebracht. In dem Entwurf ist entgegen ersten Plänen von Sozial- und Integrationssenatorin Elke Breitenbach (Linke) keine feste Quote festgelegt. Vielmehr sollen durch verbindliche Regelungen bei Stellenausschreibungen mehr Menschen mit Migrationsgeschichte angeworben und angesprochen werden, wie Breitenbach nach der Senatssitzung sagte. Die Betreffenden sollen demnach bei der Stellenbesetzung «in besonderem Maße» berücksichtigt werden. Für alle öffentlichen Stellen des Landes seien dazu Förderpläne und Zielvorgaben geplant.

Mit dem Gesetz will der Senat erreichen, dass es in der Berliner Verwaltung so viele Menschen mit ausländischen Wurzeln gibt wie in der Bevölkerung. Dort liege ihr Anteil momentan bei rund 35 Prozent.

