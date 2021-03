Mietgärten für eine Saison gefragter denn je

Abstand halten und sich erholen - das funktioniert momentan besonders gut im eigenen Garten.

Doch während in vielen dünn besiedelten Regionen Kleingärten keine Pächter finden und Vereine mit Leerstand kämpfen, explodieren in Großstädten die Wartelisten für Parzellen regelrecht. Eine Alternative sind für Hobbygärtner zunehmend sogenannte Mietgärten: Komplett vorbereitete Parzellen auf Feldern, auf denen sie nur noch hacken, jäten und ernten müssen. Auch hier steigt die Nachfrage: «Auf unserer Warteliste stehen rund 2500 Personen», sagt etwa der Berliner Landwirt Max von Grafenstein von «bauerngarten». An vier Standorten in Berlin und Brandenburg vermietet er insgesamt 900 Parzellen.