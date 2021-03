Spandau verpasst Champions-League-Sensation gegen Dubrovnik

Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat in der Champions League einen Sensationssieg gegen den vierfachen Sieger Jug Dubrovnik nur knapp verpasst. Nach dem 7:7 gegen CN Marseille am Montag und dem 12:6 gegen den italienischen Club CC Ortigia am Dienstag verloren die Berliner am Mittwochabend nach starker Leistung gegen den kroatischen Favoriten 10:12 (3:3,2:3,2:3,3:3). Am Donnerstag trifft der deutsche Rekordmeister auf Olympiakos Piräus.

© dpa

«Das war erneut ein gutes Spiel von uns, in dem wir uns leider am Ende nicht noch mehr belohnt haben. Im dritten Viertel haben wir ein bisschen den Druck verloren und Jug ein paar blöde Präsente gemacht», sagte Spandaus Manager Peter Röhle nach dem dritten Match binnen drei Tagen in der Champions-League-Hauptrundengruppe A in Ostia.

«Gegen Piräus wollen wir zum Abschluss unseren Flow fortsetzen. Die Wasserball-Welt ist, wie die Resultate zeigen, im Moment in Bewegung. Da wollen wir mitmischen», sagte Röhle. Die Tore für Spandau gegen Jug Dubrovnik erzielten Dmitri Kholod (3), Marko Stamm, Mateo Cuk (je 2), Nikola Dedovic, Lucas Gielen und Marin Restovic (je 1).

