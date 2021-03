Geflügelpest in Berlin: Hühner von privatem Halter betroffen

Im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick ist ein Verdachtsfall von Geflügelpest bestätigt worden. Betroffen sei ein kleiner Bestand von Hühnern eines privaten Halters, teilte die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz am Dienstagabend mit.

Zeitgleich habe das Friedrich-Löffler-Institut bei drei weiteren Wildvögeln den Vogelgrippe-Erreger H5N8 bestätigt, hieß es in der Mitteilung. Im November wurde in Berlin der erste H5N8-Fall in dieser Saison nachgewiesen. Seitdem wurden in Berlin insgesamt fünf Ausbrüche bei Wildvögeln bestätigt.