Senat dämpft Hoffnungen auf schnelles Lockdown-Ende

Einen Tag vor den nächsten Beratungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie hat der Berliner Senat Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Lockdowns gedämpft.

«Wir werden vorsichtig bleiben müssen», sagte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) nach einer Senatssitzung am 02. März 2021. «Wir werden nicht angesichts der Zahlen, die wir haben, in großen Maßstab öffnen können.» Der Senat versuche, vieles zu ermöglichen, «aber auch die Pandemie im Blick zu behalten und sehr vorsichtig vorzugehen.»

In Berlin ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche trotz des Lockdowns zuletzt wieder gestiegen. Am Montag lag der Wert bei 66,3 - etwas höher als am Tag davor. Berlins Corona-Warn-Ampel zeigt an dieser Stelle seit Langem auf Rot. Am Mittwoch beraten die Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber, ob Lockerungen der Corona-Maßnahmen möglich sind und ob der bis zum 7. März befristete Lockdown verlängert wird.