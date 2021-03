Infektionszahlen steigen in Berlin: Weiterhin rote Ampel

Trotz des Lockdowns bewegt sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche in Berlin nach oben. Wie aus dem Lagebericht der Senatsverwaltung für Gesundheit vom Montag hervorgeht, lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 66,3 (Vortag: 65,5). Die Corona-Warn-Ampel zeigt für dieses Kriterium weiter eindeutig Rot. Auf Gelb würde sie erst ab einem Wert von 30 springen, auf Grün ab 20. Innerhalb Berlins hat der Bezirk Neukölln (85,2) die höchste Inzidenz; vor Mitte mit 78,5. Den niedrigsten Wert gibt es in Spandau mit 50,2.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen berlinweit ist ebenfalls auf 242 gestiegen, am Tag davor waren es 103. Allerdings wird am Sonntag in der Regel weniger getestet, die Gesundheitsämter melden nicht ihre kompletten Daten.