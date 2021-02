Hauptrunden-Turnier der Champions League für Spandau 04

Auf die Wasserfreunde Spandau 04 wartet ab Montag beim Hauptrunden-Turnier der Champions League in Ostia bei Rom mit vier Spielen in vier Tagen ein echter Härtetest. Nach drei Niederlagen gegen Jug Dubrovnik (7:13), Olympiakos Piräus (9:13) und Pro Recco Genua (6:19) beim ersten Turnier Mitte Dezember an gleicher Stelle sind in der Sechser-Gruppe diesmal CN Marseille (Montag, 15.15 Uhr), CC Ortigia, Jug Dubrovnik und Olympiakos Piräus die Gegner.

Im April steht wiederum in Ostia das dritte Turnier der Hauptrunde mit Partien gegen Genua, Marseille und Ortigia auf dem Programm. Nach dem corona-bedingt modifizierten Königsklassen-Modus treffen in den beiden Hauptrundengruppen alle Teams zweimal aufeinander und ermitteln die vier Besten für das Final 8 im Mai in Hannover.

Spandau geht auch ins zweite Hauptrunden-Turnier als klarer Außenseiter, will aber zumindest in den beiden Auftaktpartien gegen Marseille und Italiens Aufsteiger Ortigia energisch dagegenhalten. Nach der gerade verpassten Olympia-Qualifikation des Nationalteams mit sieben Berliner Akteuren in Rotterdam ist zumindest ein bisschen Wiedergutmachung angesagt.

