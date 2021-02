Müller bei Öffnung von Gärtenmärkten zurückhaltend

In Brandenburg dürfen Gartenbaumärkte nach mehr als zwei Monaten Schließung wegen der Corona-Pandemie wieder öffnen. In Berlin sind sie weiter zu, dort ist nur ein Abholen nach telefonischer Bestellung möglich. Der Handelsverband Berlin-Brandenburg und die FDP forderten eine rasche Öffnung der Märkte auch in Berlin. «Es ist absolut nicht nachvollziehbar, dass sich Berlin selbst Ketten anlegt», sagte Nils Busch-Petersen, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands. «Wir haben keine Zeit für ideologische Diskussionen, die Betriebe sterben.» Nicht nur Baumärkte büßten beim Geschäft mit Frühlingsblumen und -zwiebeln ein, sondern auch inhabergeführte Gartencenter und Gärtnereien sowie Blumenläden.