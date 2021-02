Ein Schwerverletzter bei Gasexplosion in Berlin-Spandau

Bei einer Gasexplosion und dem anschließenden Feuer in einer Wohnung in Berlin-Spandau ist ein 35-Jähriger schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war am Samstagabend eine Propangasflasche in einem Heizstrahler in der Wohnung explodiert, wie ein Sprecher am Sonntag sagte. Der Heizstrahler stand demnach zunächst im Kinderzimmer des Sohnes der 36 Jahre alten Wohnungsinhaberin. Als die Frau am Samstagabend Gasgeruch und ungewöhnliche Geräusche an der Gasflasche feststellte, habe ihr 35-jähriger Lebensgefährte die Vorrichtung in die Küche gezogen. Dort sei es dann zur Explosion gekommen.

© dpa

Der Mann kam mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus. Weitere Verletzte habe es bei der Explosion und dem anschließenden Feuer nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr hatte am Abend noch von drei weiteren Leichtverletzten gesprochen.

Bei Ankunft der Einsatzkräfte habe die Wohnung in der zweiten Etage demnach bereits in voller Ausdehnung gebrannt, hieß es. Die Flammen griffen auch auf die darüberliegende Wohnung im dritten Obergeschoss über. Alle acht Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus seien nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar, sagte der Polizeisprecher. Die Betroffenen hätten selbst andere Unterkünfte gefunden.