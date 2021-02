Mehrere Verletzte bei Wohnungsbrand in Spandau

Bei einem Feuer in einer Wohnung in Spandau sind mehrere Menschen verletzt worden, mindestens eine Person schwer.

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor einem Mehrfamilienhaus in Hakenfelde.

Es sei am Samstagnachmittag zu einer Verpuffung in der Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Bei Ankunft der Einsatzkräfte habe die Wohnung in voller Ausdehnung gebrannt. Zunächst sei eine Person mit schweren Brandverletzungen aufgefunden worden, drei weitere Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen leichter verletzt.