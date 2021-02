Wohnungsbrand in Neukölln: Ein Mensch schwer verletzt

Bei einem Brand in Neukölln ist ein Mensch schwer verletzt worden. Das Feuer war am Dienstagabend in einer Erdgeschoss-Wohnung in der Silbersteinstraße ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.

© dpa

Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und verhinderten, dass die Flammen auf weitere Wohnungen übergriffen. Die schwerverletzte Person wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, war zunächst unklar.

© dpa Berliner Hausboot-Besitzer löscht mehrere brennende Boote Der Inhaber eines Hausboots in Berlin hat eigenständig mehrere in Brand gesetzte Boote gelöscht. Nach Polizeiangaben bemerkte der 33-jährige Besitzer eines im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegenden Hausboots… mehr

© Künstliche Augen Hellbach OHG Hochwertige Augenprothesen aus Meisterhand Individuelle Augenprothesen aus Glas seit 100 Jahren: Diese fertigt der Familienbetrieb "Künstliche Augen Hellbach" ab 2021 auch in Berlin. Jetzt einen Termin vereinbaren! mehr