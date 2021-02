Olympia-Tickets: Wasserballer in Rotterdam gefordert

Die deutschen Wasserballer starten am heutigen Sonntag in den Niederlanden in ihr Qualifikationsturnier für Olympia in Tokio. Die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm ist zum Auftakt in Rotterdam mit zwölf Nationen um 16.00 Uhr gegen die Gastgeber gefordert. «Die müssen wir schlagen von der Papierform», sagte Stamm.

Drei Startplätze für die im Sommer geplanten Spiele in Tokio sind noch zu vergeben. Zu den Top-Favoriten zählt die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes nicht. Sollte es das Team nach Japan schaffen, wäre es die erste Olympia-Teilnahme seit 2008.

