Darstellerin von Christiane F. überwindet Angst vor Spritzen

Bei der Neuverfilmung des Drogendramas «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» hat Hauptdarstellerin Jana McKinnon eine alte Angst überwinden müssen. «Ich hatte eine Spritzenphobie und einen richtigen Ekel vor Spritzen», sagte die 22-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Wenn ich mal Blut abnehmen lassen musste, musste immer jemand mitkommen und meine Hand halten. Ich hab dann weggeguckt und alles. Und da wusste ich: Damit komme ich jetzt nicht mehr weit, wenn ich diese Rolle spiele.» Ein Drogenberater habe ihr und den anderen Darstellern am Set der neuen Amazon-Streamingserie mit seinem Fachwissen zur Seite gestanden. «Ich hab das dann unter Anleitung des Drogenberaters gemacht und meine Angst vor Spritzen überwunden. Ich kann sie mittlerweile gut in der Hand halten.»

Allerdings hätten die Jugendlichen vor laufender Kamera den Schuss in die Blutbahn nur simuliert, erläuterte McKinnon. «In Szenen, wo es zu sehen ist, haben wir die Spritze angesetzt. Aber das waren stumpfe Nadeln.» Diese Kanülen hätte man gar nicht durch die Haut stoßen können. «Die haben wir angesetzt, als würden wir sie rein stechen. Und da wurde auch schon «Cut» gesagt.» Die Schauspieler hätten dennoch gelernt, wie man sich eine Spritze setzt, «mit Kochsalzlösung natürlich». Der Rest war Special Effect: «Es gab einen Tag, da haben sich Leute nur damit beschäftigt, Makroaufnahmen von Silikonarmen zu machen, in die Spritzen reingesteckt werden, und Blut durchfließen zu lassen.» Am 19. Februar geht «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» bei Amazon Prime Video als Serie an den Start. McKinnon spielt Christiane F..

