Lübars: Evakuierung wegen Entschärfung einer Weltkriegsbombe

Wegen einer Bombenentschärfung sollen Hunderte Menschen im Berliner Ortsteil Lübars am Donnerstag in Sicherheit gebracht werden. Wie das Bezirksamt Reinickendorf am Morgen mitteilte, gehe von der im Zabel-Krüger-Damm gefunden Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg jedoch keine Gefahr aus. Bei der Evakuierung zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr mussten wegen der Corona-Maßnahmen aufwendige Vorbereitungen getroffen werden, hieß es. Anwohner, die nicht bei ihren Familien oder Freunden unterkommen können, sollten in zwei Schulen untergebracht werden. Dort bekomme jeder Haushalt ein eigenes Zimmer, um den notwendigen Abstand wahren zu können.

