Berliner Senat berät über Lockdown-Verlängerung

Der Berliner Senat berät auf einer Sondersitzung am heutigen Donnerstag über sein weiteres Vorgehen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Dabei geht es um die Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März, auf die sich Bund und Länder am Mittwochabend bei einer Schalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verständigt hatten. Erwartet wird, dass der Senat das nun rechtlich umsetzt. Dazu muss die Infektionsschutzverordnung des Landes aktualisiert werden.

Ein Schwerpunkt der Beratungen dürfte auch die schrittweise Öffnung von Schulen und Kitas sein, die die Länder in Eigenregie vornehmen können. In Berlin sollen die Schulen trotz Verlängerung des Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab 22. Februar wieder schrittweise öffnen, wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Mittwochabend ankündigte. Den Anfang machen demnach die Grundschulen.