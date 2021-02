100 Quadratmeter Keller brennen in Marzahn

Bei einem Kellerbrand in Berlin-Marzahn ist mindestens ein Mensch verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Nähere Angaben zur Identität und der Art der Verletzung machte die Feuerwehr am Mittwoch zunächst nicht.

«Das Feuer hat sich auf rund 100 Quadratmeter ausgedehnt. Wir sind mit 110 Kräften im Einsatz», sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittag. Wegen der Rauchentwicklung in den Aufgängen konnten die Bewohner vorerst nicht in ihren Wohnungen bleiben, hieß es weiter. «Wir betreuen sie vor Ort. Ein Bus steht zum Aufwärmen zur Verfügung», so der Sprecher. Wie viele Menschen ihre Wohnungen in dem sechsgeschossigen Mehrfamilienhaus in der Schwarzwurzelstraße verlassen mussten, war zunächst unklar. Die Lüftungsmaßnahmen und die Kontrolle der Brandstelle sollten sich nach Angaben der Feuerwehr noch bis in den späten Nachmittag ziehen.