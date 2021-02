Berlin wächst nicht mehr

Die Zahl der Berlinerinnen und Berliner hat sich im vergangenen Jahr kaum verändert: Ende 2020 waren 3 769 962 Einwohner mit ihrem Hauptwohnsitz in der Stadt gemeldet.

Im Vergleich zum Jahr davor war das nur noch ein Plus von 467 Personen, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am 10. Februar 2021 mitteilte. Im ersten Halbjahr 2020 ging die Einwohnerzahl sogar erstmals seit 2003 zurück, im zweiten Halbjahr glich sich das dann wieder aus. In den zehn vorangegangenen Jahren war Berlin kontinuierlich um jährlich bis zu 60 000 Menschen gewachsen, 2019 gab es noch ein Plus von rund 20 000. Von 2009 bis 2019 nahm die Zahl der Einwohner um rund 400 000 zu - ein Grund für Wohnungsmangel und höhere Mieten in der Bundeshauptstadt.