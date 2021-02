Rammstein-Keyboarder verkündet neues Album

Die Berliner Metal-Band Rammstein hat die Auszeit durch die Corona-Pandemie und die deswegen unterbrochene Stadiontour für ein achtes Studio-Album genutzt. «Dadurch, dass wir nicht live auftreten konnten, hat sich unsere Kreativität vergrößert. Wir hatten mehr Zeit uns neue Sachen auszudenken und weniger Ablenkung», berichtete Rammstein-Keyboarder Christian «Flake» Lorenz der Seite «motor.de» des Labels Motor Entertainment. «Dadurch haben wir eine Platte aufgenommen, die wir so nicht geplant hatten.»

Im Oktober waren Fotos von Rammstein im Studio zu sehen. Dafür hatte sich die Band um Sänger Till Lindemann bei «La Fabrique» im französischen Saint-Rémy-de-Provence eingemietet. Auf Instagram postete Deutschlands international erfolgreichste Band damals ein Bild der Musiker bei der Arbeit. Dazu hieß es im Kommentar: «Leider keine Tour dieses Jahr - aber es ist klasse, zurück im Studio zu sein» («Sadly no tour this year - but it's great to be back in the studio!»).