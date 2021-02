Millionenverlust bei Zoo und Tierpark in Berlin

Die Corona-Pandemie sorgt auch im Zoo und im Tierpark in Berlin für ein deutliches Minus: «Uns fehlt die Hälfte der Umsätze. Nach vorläufigen Schätzungen rechnen wir für 2020 mit einem Verlust von etwa zwölf Millionen Euro», sagte Sprecherin Philine Hachmeister der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig sei aber die Spendenbereitschaft sehr hoch. Von Dezember 2020 bis Ende Januar 2021 nahmen Zoo und Tierpark demnach rund 900 000 Euro aus Spenden und Patenschaften ein. Im Vorjahreszeitraum waren es rund 450 000 Euro - knapp die Hälfte. «Diese Spendenbereitschaft hat uns mehr als überwältigt», so Hachmeister.

«Uns fehlten in den vergangenen Monaten täglich zwischen 20 000 und 100 000 Euro an Einnahmen», erläutert die Sprecherin. Die laufenden Kosten für Zoo, Aquarium und Tierpark liegen ihren Angaben zufolge bei 140 000 Euro täglich.

«Selbstverständlich versuchen auch wir bestmöglich zu sparen, wenn das in einem Zoo natürlich auch nicht in allen Bereichen möglich ist», so Hachmeister. So werde versucht, alle aufschiebbaren Investitionen und Instandhaltungen zu verschieben und sämtliche Ausgaben auf das notwendigste zu beschränken.