Bereits zum 7. Mal können Schülerinnen und Schüler mit wirBerlin ihrer Kreativität beim Malen, Zeichnen und Fotografieren freien Lauf lassen. Die Gestaltung der Plakate, die in den vergangenen Jahren immer im Klassenverband an den Berliner Schulen stattfand, müssen die Teilnehmer nun aufgrund der Corona-Pandemie ins heimische Wohnzimmer verlagern. Das Gewinner-Plakat soll jedoch wie jedes Jahr auf zahlreichen Plakatflächen in der ganzen Hauptstadt ausgestellt werden. Mit dem Wettbewerb will die Initiative auf die Gefahren durch Müll, Verschmutzung, Regenwaldabholzung und Abgase aufmerksam machen. Einsendeschluss ist der 30. April 2021. Weitere Informationen finden Interessierte auf wir-berlin.org/plakatwettbewerb2021