Nabu: Spatz, Kohlmeise und Nebelkrähe in Berlin am verbreitetsten

Haussperling, Kohlmeise und Nebelkrähe sind nach der Auswertung einer großen Vogelzählaktion des Naturschutzbundes (Nabu) am häufigsten in Berlins Gärten und Parks anzutreffen.

Der Haussperling, auch Spatz genannt, wurde bei der Mitmachaktion «Stunde der Wintervögel» rund 37 400 Mal gezählt, wie der Nabu am 03. Februar 2021 mitteilte. «Der Spatz ist aus Berlin nicht mehr wegzudenken. In anderen Großstädten Deutschlands nehmen die Bestände teilweise rapide ab», sagte Ansgar Poloczek, Artenschutzreferent des Nabu Berlin.

Ringeltauben und Stare weit verbreitet

In der Hauptstadt wurden laut Nabu außerdem auffallend viele Ringeltauben und Stare gezählt. Beide Vogelarten seien Profiteure des Klimawandels. Die Daten bestätigten, dass Stare wegen der milden Winter nur noch kurz in den Süden ziehen oder in Deutschland überwintern.