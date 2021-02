Müller hält Debatte um Corona-Lockerungen für verfrüht

Der Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist bislang bis zum 14. Februar befristet. Am 10. Februar wollen Bund und Länder in einer weiteren Schalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten, wie es dann weitergeht. Sobald Öffnungsschritte möglich seien, müssten Schulen und Kitas besondere Priorität haben, so Müller. «Das A und O ist der Bildungsbereich.» Danach spielten sicher Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie eine Rolle.