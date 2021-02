Bericht: Ex-Hertha-Profi Kalou vor Abschied von Botafogo

Botafogo Rio de Janeiro will den Vertrag mit dem ehemaligen Hertha-Profi Salomon Kalou vorzeitig auflösen. Dies berichtete das brasilianischen Sportportal «Globoesporte» am Montag. Demnach passe Kalou nicht mehr in die Spielweise des Traditionsclubs, der als Tabellenletzter kurz vor dem Abstieg in die 2. Liga steht.

© dpa

Laut dem Bericht hat der bis Ende 2021 laufende Vertrag, allerdings nur eine einseitige Kündigungsklausel von Seiten des Spielers. Der Club und das Management von Kalou dürften deshalb in den kommenden Wochen Gespräche über dessen Zukunft führen. Der Ivorer war nach seinem unrühmlichen Aus bei Hertha BSC im Juli vorigen Jahres aufwendig als Verstärkung von Botafogo präsentiert worden. Der 35-Jährige blieb allerdings weit hinter den Erwartungen zurück und war zuletzt Ersatzspieler. In 25 Partien, davon zwölf von Beginn an, erzielte der ehemalige Angreifer des FC Chelsea einen Treffer.

© Klubovy Hoffnung durch neues Antidepressivum Depressionen lassen viele Betroffene verzweifeln – nicht wirkende Antidepressiva umso mehr. Eine Berliner Studie testet Behandlungen. mehr