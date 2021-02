Polizei twittert für halbe Million Follower

Nach sieben Jahren Twitterei steht die Berliner Polizei kurz davor, die Marke von einer halben Million Follower zu knacken. Polizeipräsidentin Barbara Slowik sieht die inzwischen zahlreichen Auftritte der Polizei im Internet als Erfolgsmodell und verteidigt die manchmal etwas flapsig formulierten Mitteilungen. Künftig solle häufiger auch mehrsprachig getwittert werden, sagte Slowik der Deutschen Presse-Agentur.

Zwei Polizei-Tweet-Beispiele aus jüngerer Zeit: «Nein, das ist kein Fernglas, mit dem unser Kollege die Flora&Fauna beobachtet. Das ist ein Radarmessgerät, mit dem man Temposünder beweissicher anmessen und beim Bremsen beobachten kann. Gestern vom A14 in einer Pankower 30er-Zone getestet.» Oder: «Wenn ein 20-Jähriger ohne Fahrerlaubnis am Steuer eines Autos sitzt, mehrere Runden im Kreis fährt und ihm die Polizei mit Blaulicht folgt... Sitzt er bestenfalls in einem Rummelkarussell und schlimmstenfalls in der Patsche. So wie gestern Nachmittag in Hellersdorf.»