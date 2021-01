Spielsucht: Befeuert die Krise das Online-Glücksspiel?

Wettbüros, Spielhallen und Casinos mögen wegen der Corona-Krise in Berlin geschlossen sein - im Internet wird aber immer weiter und offenbar auch mehr gezockt. Die Schließung von Spielstätten werde von Klientinnen und Klienten durchaus als Entlastung und Ausstiegschance wahrgenommen, sagte die Landessuchtbeauftragte Christine Köhler-Azara. Allerdings gebe es aus der Beratungspraxis den Befund, dass die Nutzung von Online-Glücksspielen zunimmt. Online-Glücksspiele seien jedoch schon vor der Krise ein immer häufiger benanntes Problem gewesen. Die Auswirkungen der Pandemie auf das Glücksspielverhalten könnten derzeit noch nicht valide abgeschätzt werden.

Das Präventionsprojekt Glücksspiel Berlin differenziert zwei Arten von Glücksspielern: Gelegenheitsspieler, die in ihrer Freizeit spielen. «Bei dieser Gruppe gehen wir davon aus, dass diese Menschen momentan einfach nicht an Glücksspielen teilnehmen», sagte Projektleiterin Angelina Goschew. Dann gebe es noch die Menschen mit einem problematischen Glücksspielverhalten, für die Glücksspiele zum Stressabbau oder zur Ablenkung dienen. Bei ihnen werde davon ausgegangen, dass Glücksspiele im Internet als eine potenzielle Alternative zu Wettbüros oder Spielhallen angesehen werden.

Die Suchtberater fordern unter anderem ein Verbot von Werbung. Auch für Daniel Buchholz, Experte für Glücksspiel in der Berliner SPD-Fraktion, hat Glücksspielwerbung im öffentlichen Raum nichts mehr zu suchen. Er sprach sich dafür aus, die Werbung komplett zu verbieten. Besondere Gefahr sieht er in Sportwetten, da diese suggerierten, mit dem eigenen Wissen zu punkten. «Aber auch hier gewinnt am Ende immer der Anbieter», sagte Buchholz.