Staatssekretäre sollen in die Verwaltung zurückkehren können

Berlin plant ein Gesetz, nach dem ehemalige Staatssekretäre beantragen können, in das frühere Beamtenverhältnis zurückzukehren. Ihnen sollen dann innerhalb von sechs Monaten vorrangig freie Stellen «mit demselben Endgrundgehalt» angeboten werden, wie die Senatsverwaltung für Finanzen am Mittwoch mitteilte. Falls kein entsprechendes Amt frei ist, sollen sie das «nächstniedrigere freie Amt» bekommen sowie eine Ausgleichszulage.

Es geht der Finanzverwaltung zufolge allerdings nur um ein Rückkehrrecht für Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, die vorher im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis mit dem Land Berlin gestanden haben. Zuvor hatte «Spiegel online» (Dienstag) über das Thema berichtet. In Berlin gibt es nach Angaben der Senatsverwaltung aktuell 24 Staatssekretäre.

Der Berliner FDP-Abgeordnete Bernd Schlömer kritisierte das Vorhaben laut «Spiegel online»: «Das ist eine Privilegierung ehemaliger politischer Funktionäre», sagte er. «Man geht von einem unbefristeten Beamtenverhältnis in ein befristetes Beamtenverhältnis, wenn man Staatssekretär wird. Ist die Regierungszeit vorbei, will man in den Schoß des unbefristeten Beschäftigungsverhältnisses im Status des Beamten zurück. Das geht nicht.»