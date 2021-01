Weiterer Nachweis von Corona-Variante: Schnelltests

Nach dem Ausbruch einer ansteckenderen Coronavirus-Variante beim Berliner Krankenhauskonzern Vivantes ist die Zahl der erfassten Fälle weiter gestiegen. Neu nachgewiesen worden sei die Virusvariante bei einem weiteren Mitarbeiter, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Insgesamt seien nun 27 Fälle der zuerst in Großbritannien nachgewiesenen Variante B.1.1.7 bekannt. Betroffen seien 13 Patienten und 12 Mitarbeiter des Humboldt-Klinikums in Reinickendorf, das unter Quarantäne steht. Hinzu kommen zwei Patienten im Vivantes-Klinikum in Spandau.

Mitarbeiter aller klinischen Bereiche an allen Vivantes-Standorten sind ab sofort gebeten, sich vor Dienstbeginn per Schnelltest auf Sars-CoV-2 testen zu lassen, kündigte Vivantes an. Insgesamt seien allein bei den rund 1700 Mitarbeitern des Humboldt-Klinikums nun knapp 2000 Abstriche durchgeführt worden. 29 davon seien positiv ausgefallen. Bei den 452 aktuellen Patienten im Reinickendorfer Klinikum seien 64 Proben positiv gewesen - hier habe es sich «zum Großteil» um bekannte Infektionen gehandelt.

