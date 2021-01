369 weitere Corona-Neuinfektionen in Berlin

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen geht in Berlin weiter zurück, liegt aber immer noch deutlich im roten Bereich.

Am Montag (25. Januar 2021) gab die Gesundheitsverwaltung die sogenannte 7-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche - mit 108,4 an. Am Sonntag lag dieser Wert bei 110,3. Als Zielmarke in Deutschland gilt ein Wert von weniger als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in 7 Tagen.