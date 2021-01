Berliner WLAN-Netz wächst weiter

«Nach einer Pilotphase ist geplant, das Projekt im Februar in den Regelbetrieb zu überführen», so Gaebler. Gleichzeitig wolle der Senat im neuen Jahr den Ausbau des kommunalen Netzes von WLAN-Hotspots, der 2020 wegen Corona verschoben werden musste, vorantreiben. Ziel sei, im besten Fall 2000, mindestens aber 1000 weitere Zugangspunkte zu schaffen, die ersten im Verlauf dieses Jahres. «Ausgestattet werden sollen hochfrequentierte Orte in Berlin», erläuterte Gaebler. «Der Mauerpark, der Spreepark, der Botanische Garten , der neu zu gestaltende Platz um den Neptunbrunnen sind Orte, an denen freies WLAN sicherlich rege genutzt werden würde.» Von dem Programm solle indes der gesamte Berliner Raum profitieren.