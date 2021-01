Verletzte Person bei Wohnungsbrand in Reinickendorf

In Reinickendorf hat es am Mittwochabend in einer Wohnung gebrannt. Wie die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte, musste ein Mensch mit einer Rauchgasvergiftung aus dem Wohngebäude im Ritterlandweg gerettet werden. Die Polizei konnte zunächst keine weiteren Angaben machen.

