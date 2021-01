Berliner Senat verständigt sich auf Lockdown-Verlängerung

Der Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie dauert länger als bislang vorgesehen. Der Berliner Senat verständigte sich am Mittwoch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur grundsätzlich auf eine Verlängerung bis Mitte Februar. Der formale Beschluss dazu stand nach Angaben aus Koalitionskreisen zunächst noch aus, galt aber als sicher. Berlin setzt damit eine am Vortag getroffene Vereinbarung zwischen Bund und Ländern um.

Der harte Lockdown mit vielen geschlossenen Geschäften, Schulen und Notbetrieb in Kitas gilt bundesweit seit 16. Dezember und war bisher bis Ende Januar befristet. Gaststätten sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind schon seit Anfang November 2020 dicht.

Neu ist eine verschärfte Maskenpflicht, die der Senat nach dpa-Informationen beschloss. In Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen ist künftig das Tragen einer besser schützenden «medizinischen Maske» vorgeschrieben. Das können FFP2-, KN95- oder OP-Masken sein. Die weit verbreiteten Alltagsmasken aus Stoff oder andere Bedeckungen des Mundes und der Nase sind dann im Öffentlichen Nahverkehr und Handel nicht mehr erlaubt. Auch diese Regelung geht auf einen Bund-Länder-Beschluss vom Dienstag zurück.

Mit den neuen Maßnahmen hofft die Politik, die sogenannte Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche - auf unter 50 zu senken. Seit längerer Zeit sind die Werte praktisch überall in Deutschland höher, zum Teil um ein Vielfaches.

In Berlin lag der Inzidenzwert am Dienstag bei 144,2. Die Tendenz war zuletzt rückläufig, was Experten als ermutigende Entwicklung deuten. Allerdings bereiten mögliche neue Gefahren durch eine Virus-Mutation, die deutlich ansteckender sein soll, der Wissenschaft und den politischen Entscheidungsträgern Sorgen.