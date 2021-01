Brand im Pflegeheim: Ein Toter und viele Verletzte

Die Bewohner eines Berliner Pflegeheims sind unter Schock: Ein Feuer in einem Zimmer hat tödliche Folgen.

Bei einem Feuer in einem Pflegeheim in Berlin-Kladow ist am Dienstag (19. Januar 2021) ein Mensch ums Leben gekommen. Drei Menschen seien schwer, elf leicht verletzt worden, berichtete ein Feuerwehrsprecher am Abend. Weitere 15 Betroffene wurden nach dem Schock betreut, ein Notfallseelsorger wurde für sie gerufen. Das Feuer war demnach unter Kontrolle. Rund 140 Rettungskräfte waren im Einsatz.