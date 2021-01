Medien-Logistiker Zeitfracht übernimmt BuchPartner

Der Medien-Logistiker Zeitfracht will die Mehrheit an dem Einzelhandels-Dienstleister BuchPartner in Darmstadt übernehmen. Das hessische Unternehmen organisiert mit zuletzt 820 Beschäftigten eigenständige Buchabteilungen in Supermärkten, Elektronikfachmärkten oder Discountern. Dabei werden auch Funktionsmöbel für Shop-in-Shop-Systeme angeboten. Aktuell werden aus dem Darmstädter Logistikzentrum über 5000 Verkaufsflächen in Deutschland und Österreich betreut und beliefert.

Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt einer wettbewerbsrechtlichen Prüfung durch die Kartellbehörden, wie Zeitfracht am Dienstag mitteilte. Der Logistik-Konzern aus Berlin ist nach eigenen Angaben mit der Zeitfracht GmbH deutscher Marktführer im Buchgroßhandel. Konzern-Chef Dominik Wiehage versprach den Beschäftigten Verlässlichkeit. «Mit Kai Gellert als Geschäftsführer und dem Standort Darmstadt setzen wir auch weiterhin auf Kontinuität und Berechenbarkeit.»

