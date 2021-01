Berliner Staatsbibliothek: Digitale Eröffnung am 25. Januar

Die Berliner Staatsbibliothek Unter den Linden wird am 25. Januar mit einem digitalen Festakt wiedereröffnet. Die Festansprache hält Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Die Staatsbibliothek war in mehreren Abschnitten seit 2005 bei laufendem Betrieb saniert worden. Der reguläre Betrieb kann wegen des Coronavirus noch nicht losgehen. Sobald es die Pandemie-Bestimmungen erlaubten, würden die Tore zum Gebäude geöffnet, teilte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Montag mit.

© dpa

Künftig stehen demnach in den sechs Sonderlesesälen, im Allgemeinen Lesesaal und in Gruppenarbeitsräumen 663 Arbeitsplätze bereit. Das im Jahr 1914 eröffnete Gebäude ist neben dem von Hans Scharoun entworfenen Ensemble an der Potsdamer Straße einer der zwei Standorte der Staatsbibliothek.

