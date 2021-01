Lagebericht: 22 weitere Todesfälle nach Coronainfektion

In Berlin sind 22 weitere Menschen nach einer Coronainfektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus steigt damit auf 1822, wie aus dem Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Samstag hervorgeht. Die meisten Toten gab es bislang in der Altersgruppe von 80 bis 89 Jahren (797 Fälle).

Innerhalb eines Tages wurden 495 Neuinfektionen gemeldet, das sind etwa halb so viele wie am Vortag (990). Allerdings werden am Wochenende meist weniger Neuinfektionen registriert. Insgesamt infizierten sich bisher 112 232 Menschen, davon gelten 93 823 als genesen.