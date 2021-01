Impfzentrum auf dem Messegelände öffnet am Montag

Das zweite Impfzentrum im Erika-Heß-Eisstadion in Wedding war am Donnerstag an den Start gegangen. Dort wird der Impfstoff des US-Herstellers Moderna verwendet. Das Impfzentrum in der Arena-Halle in Treptow hatte als erstes bereits am Tag nach Weihnachten den Betrieb aufgenommen. Wann die weiteren drei Impfzentren folgen, ist noch nicht bekannt.