Zwei Pritschenwagen brennen in Mariendorf

Aus zunächst unbekannter Ursache haben in Berlin-Mariendorf Autos gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, fingen in der Gradestraße der Nacht zum Freitag zwei Pritschenwagen am Straßenrand Feuer. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.

© dpa

© Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH Pflegekraft statt Superkraft... …und trotzdem heldenhaft. Wenn du auch ein unschlagbarer Teamplayer bist, dann bewirb dich jetzt als Pflege-Held*in auf vivantes-karriere.de! mehr