Kalter See: Feuerwehr-Taucher suchen nach versunkenem Auto

Trotz der winterlichen Kälte haben Taucher der Berliner Feuerwehr am Donnerstag unter Wasser nach einem Autowrack gesucht. Die Feuerwehr wollte den versunkenen Kleinwagen aus dem Habermannsee im Stadtteil Kaulsdorf holen. Hobbytaucher hatten das Auto 25 Meter entfernt vom Ufer in etwa 4 Meter Wassertiefe entdeckt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Das Auto liege wohl schon länger auf dem Grund, es sei mit Muscheln bedeckt und verrostet. Der Einsatz geht auf eine Bitte des Umweltamtes des Bezirks Marzahn-Hellersdorf zurück.

Der erste Bergungsversuch scheiterte am Donnerstagvormittag, so der Sprecher. Als ein unter Wasser von den beiden Tauchern im Auto angebrachte Hebekissen mit Druckluft gefüllt wurde, riss das Autodach teilweise ab. Mittags sollten die Taucher bei einem zweiten Versuch Luftkissen außen am Auto anbringen. Dadurch soll der Kleinwagen an die Wasseroberfläche steigen und dann an Land gezogen werden.