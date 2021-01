Sängerin Inga Humpe steht auf Musiker

Die Musikerin Inga Humpe bevorzugt ein Leben mit Gefährten aus dem gleichen Geschäft. «Ich kann mir das nicht anders vorstellen», sagte die Sängerin des Berliner Elektropop-Duos 2raumwohnung («36 Grad») der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor ihrem 65. Geburtstag (am 13. Januar). «Ich hab mich immer schon in diesem Musikerghetto bewegt. Die verschiedenen Männern, mit denen ich zusammen war, waren fast alles Musiker.»

Humpe ist seit 1993 mit dem Musiker und Komponisten Tommi Eckart liiert. Nach verschiedenen gemeinsamen Projekten treten sie seit 2000 zusammen als 2raumwohnung auf.

Arbeit und Beziehung will Humpe auch nicht getrennt wissen. «Ich kenne das nicht anders. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man in einer Beziehung sein kann und dann immer nur die Freizeit gestalten muss zusammen», sagte Musikerin und Texterin. Die Arbeit sei ein «ganz wichtiges Element zwischen uns, wo wir uns gegenseitig anregen». Es gebe dieses gemeinsame Projekt, an dem sie sich zusammen entwickeln könnten. «Das ist ja sowas wie Musik.»

