Andrea Sawatzki und Christian Berkel zusammen Anfänger

Andrea Sawatzki und Christian Berkel sind im Privatleben ein Paar, TV-Zuschauer können sie aber auch als Schauspieler an diesem Freitag (20.15 Uhr) wieder gemeinsam sehen. In der Komödie «Sportabzeichen für Anfänger» im Ersten spielen sie zwei Alleinerziehende, die sich in Sachen Besserwisserei nichts schenken. Eine Meinungsverschiedenheit beim Elternabend artet zum sportlichen Wettstreit zwischen den selbsternannten Topathleten aus. Sawatzki und Berkel waren schon bei «Scheidung für Anfänger» 2019 ein Duo. Das Drehbuch für beide Filme stammt von Nina Bohlmann.

