Lockdown wegen Corona: Das gilt ab Sonntag in Berlin

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie bleibt das öffentliche Leben in Berlin vorerst weitgehend heruntergefahren. Der Senat verlängerte den seit 16. Dezember geltenden Lockdown bis 31. Januar. Die neue Infektionsschutzverordnung gilt ab Sonntag:

SCHULEN: Der «Regelbetrieb in Präsenz» bleibt zwar eingestellt. Die Bildungsverwaltung will die Schulen dennoch schrittweise öffnen. Ab 11. Januar ist für abschlussrelevante Jahrgänge Wechselunterricht geplant, also die Kombination aus Unterricht in der Schule und zu Hause. Dabei sollen die Lerngruppen maximal halb so groß sein wie üblich. Das gilt zum Beispiel für die Jahrgangsstufen 10, 11 und 12 an Gymnasien und 9, 10, 12, 13 an Integrierten Sekundarschulen.