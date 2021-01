Müller: Berlin bleibt bei Impfstrategie vorsichtig

Trotz absehbarer Zulassung eines zweiten Impfstoffs gegen das Coronavirus will Berlin bei seiner Impfkampagne weiter vorsichtig bleiben. Dazu gehöre, Reserven vorzuhalten, um die bislang einmal geimpften Menschen im Abstand von einigen Wochen ein zweites Mal impfen zu können, teilte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Mittwoch (6. Januar 2021) nach einer Senatssitzung mit.

Mit den zur Verfügung stehenden Impfstoffen und den Aussagen der Bundesregierung zur Liefersicherheit gebe es im Kampf gegen die Pandemie zwar eine neue Perspektive. Und neue Impfkapazitäten brächten mehr Spielraum bei der Verteilung. «Aber es ist noch nicht so, dass wir sie haben», sagte Müller. Deshalb sei es richtig, weiter vorsichtig zu agieren. «Wir werden noch nicht alles verimpfen, was da ist - in der Hoffnung: Es wird schon gutgehen mit den neuen Lieferungen.»