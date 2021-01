Wirtschaftsverwaltung erhöht Zuschüsse beim Transfer Bonus

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft hat ihr Förderprogramm Transfer Bonus für kleine und mittlere Unternehmen in Berlin ausgeweitet. So gibt es in der Einstiegsvariante seit Jahresbeginn hundertprozentige Zuschüsse von bis zu 7500 statt bisher 3000 Euro, wie die Wirtschaftsverwaltung am Dienstag mitteilte. Mit dem Förderprogramm bringt die Wirtschaftsverwaltung nach eigenen Angaben Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen zusammen. Es soll unter anderem die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen von der Idee bis zur Marktfähigkeit unterstützen.

© dpa

Gefördert werden zum Beispiel Aufträge an Wissenschaftseinrichtungen aus dem Bereich Technologie- und Wissenstransfer. Seit dem Start des Programms 2009 wurden mehr als 900 Förderanträge mit einem Projektvolumen von mehr als elf Millionen Euro bewilligt. «Berlin ist eine Wissenschaftsstadt und hat einen hochinnovativen Mittelstand», sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). «Für die vielen Ideen fehlen aber oft geeignetes Personal und Gelder. Diese Lücke schließen wir mit Transfer Bonus.»

