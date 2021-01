Anmelde-Verzögerungen bei Plattform Lernraum Berlin

Bei der Rückkehr in das häusliche Lernen hat es am Montagmorgen (04. Januar 2021) für einen Teil der Schüler in Berlin Verzögerungen gegeben.

© dpa

Betroffen war das System Lernraum Berlin. «Bei der Anmeldung dauert es etwas länger als normal», teilte der Benutzer-Support am frühen Morgen mit. Das System laufe aber, alle Verbünde seien erreichbar. Nutzer beklagten sich auf Twitter, dass sie sich nicht anmelden konnten oder lange Wartezeiten hatten.

Bei der Plattform Lernraum, die Zehntausende Berliner nutzen, hatte es vor Weihnachten Schwierigkeiten gegeben. In den Ferien wurde an Verbesserungen des Systems gearbeitet. Von Sonntagnachmittag bis Montagfrüh war es für Wartungsarbeiten vorübergehend geschlossen.

