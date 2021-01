Vier Autos brennen in einer Nacht in Friedrichsfelde

In Berlin haben in der Nacht zum Sonntag wieder mehrere Fahrzeuge gebrannt. Im Ortsteil Friedrichsfelde standen gleich vier Fahrzeuge in Flammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auf einem Großparkplatz in der Mellenseestraße brannten demnach ein Wohnwagen und ein Pkw fast vollständig aus. Zwei weitere Autos und ein Fahrrad seien ebenfalls beschädigt worden. Später in der Nacht habe die Feuerwehr den Brand von zwei Fahrzeugen in der Lincolnstraße gelöscht. Verletzt worden sei niemand. Ein Feuerwehrsprecher nannte zudem ein am Samstagabend brennendes Auto in der Nähe des Volksparks Hasenheide in Neukölln.

Zu den Brandursachen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Immer wieder brennen in Berlin vor allem nachts Autos. Häufig handelt es sich dabei um Brandstiftung.