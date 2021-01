Brand von Supermarkt in Buckow unter Kontrolle

Der Brand eines Supermarktes in Buckow hat einen Großeinsatz der Berliner Feuerwehr in der Silvesternacht ausgelöst.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Brand in einem Supermarkt in Berlin-Buckow.

Das rund 800 Quadratmeter große Gebäude ging vollständig in Flammen auf und stürzte ein, wie ein Feuerwehrsprecher am frühen Morgen sagte. Offenbar im hinteren Bereich des Markts gelagerte Feuerwerkskörper explodierten demnach während der Löscharbeiten und flogen durch die Gegend, so dass die rund 110 Einsatzkräfte auf ihren Selbstschutz achten mussten. Verletzt worden sei aber niemand.