«Wir Kinder vom Bahnhof Zoo»: Erste Serienszenen im Trailer

Erste Szenen aus der Amazon-Neuverfilmung des Drogendramas «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» sind jetzt in einem Trailer zu sehen. Hauptdarstellerin Jana McKinnon albert als Christiane F. mit einer Teenager-Clique in einem West-Berliner U-Bahn-Waggon herum und macht in der Szene-Disco «Sound» Party. Aber auch das Spritzen von Heroin und das Drogendelirium sind in den gut 40 Sekunden mit Ausschnitten zu sehen. Die Alptraumszenen erinnern an den Look des Danny-Boyle-Films «Trainspotting - Neue Helden» von 1996. Ab 19. Februar zeigt Amazon Prime Video «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» als Serie. Federführende Autorin ist Annette Hess («Weissensee»). Regie führt Philipp Kadelbach («Parfum»).

