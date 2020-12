Berlin ist Europäische Freiwilligenhauptstadt 2021

Berlin wird ab dem 1. Januar 2021 die «Hauptstadt der Freiwilligen» sein.

Der Titel «European Volunteering Capital» wurde vom Europäischen Freiwilligenzentrum (Centre for European Volunteering) zum achten Mal vergeben. Die offizielle Titelübergabe erfolgte bereits am 05. Dezember 2020, dem Internationen Tag des Ehrenamts.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller zur Staffelübergabe: «Berlin freut sich über den Titel "Europäische Freiwilligenhauptstadt". Die Auszeichnung würdigt das Engagement der vielen Ehrenamtlichen in unserer Stadt und motiviert dazu, diese Arbeit fortzusetzen.» Demnach engagiere sich jeder dritte Berliner ehrenamtlich - etwa im Sport oder der Kinder- und Jugendarbeit. Müller hob zudem die Bedeutung des freiwilligen Engagements in der Corona-Pandemie hervor: «Gerade in diesen Krisenzeiten spüren wir alle, wie wichtig es ist, dass Menschen für andere da sind.»

Rund 60 000 Ehrenamtliche im Berliner Sport

«Wir freuen uns sehr, dass Berlin 2021 den Titel «European Volunteering Capital» trägt. Für uns im Berliner Sport ist er Auszeichnung und Ansporn zugleich», sagte Thomas Härtel, Präsident des Landessportbunds (LSB), am Mittwoch (30. Dezember 2020). In Berlin leisten rund 60 000 Ehrenamtliche im Berliner Sport schätzungsweise 16 Millionen Arbeitsstunden pro Jahr, wie der LSB in einer Pressemitteilung schrieb. Härtel sieht den Titel als Ansporn für seinen Verband, das Engagement im Ehrenamt weiterhin zu fördern: «Jeder ist willkommen.» Ohne den Einsatz der Freiwilligen und Ehrenamtlichen, die in verschiedensten Positionen und Ämtern tätig sind, wäre Sport, wie wir ihn in Berlin kennen und schätzen, nicht möglich, sagte Härtel.