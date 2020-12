Geisel rechnet bei Kundgebungen am Mittwoch auch mit Gewalt

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) geht davon aus, dass es bei mehreren Kundgebungen in Berlin am Mittwoch (30. Dezember 2020) vereinzelt zu Gewalttätigkeiten kommen wird.

«Es gibt mehrere linksradikale Demonstrationen darunter, die durchaus angekündigt haben, Chaos veranstalten zu wollen», sagte Geisel am Morgen im RBB-Inforadio. «Aber da ist die Polizei gut aufgestellt.» In Berlin sind am Mittwoch mehrere Demonstrationen gegen Corona-Leugner vor allem rund um den Rosa-Luxemburg-Platz geplant.