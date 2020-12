19 Fundtiere über Weihnachten im Tierheim Berlin abgegeben

Sie wurden gefunden und in die Einrichtung gebracht. Die Zahl der Fundtiere sei deutlich niedriger als 2019, als noch 37 Tiere ins Heim gekommen seien, teilte der Tierschutzverein am Montag (28. Dezember 2020) mit. Über die Gründe könne nur spekuliert werden. «Viele Menschen verbringen den Winterurlaub zu Hause anstatt zu verreisen und haben damit mehr Zeit für ihre Tiere», hieß es in der Mitteilung.